Napoli, azzurrini salvi: così hanno battuto il Genoa al playout

C'è un Napoli che come obiettivo non ha il piazzamento, ma la salvezza. Ed è la Primavera di Nicolò Frustalupi, che anche quest’anno ha dovuto fare gli straordinari: salvezza doveva essere e salvezza è stata, all’ultima curva e all’ultimo respiro, con il 2-0 al Genoa (dopo il 2-2 dell’andata ai Playout) che è l’ennesima liberazione degli ultimi anni. Così Napoli diventa un tabù per il Grifone: due settimane dopo la retrocessione dei “grandi”,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati