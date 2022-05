Napoli-Genoa, Di Lorenzo a parte: Anguissa e Ghoulam in gruppo

Anguissa sì, Di Lorenzo no. Questo il borsino del mercoledì di allenamenti per il Napoli di Luciano Spalletti che anche questa mattina si è allenato al Konami Center per la penultima settimana di lavoro della stagione. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema e lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a campo ridotto.

Anguissa e anche Ghoulam hanno svolto tutto il lavoro in gruppo, rientrati dopo gli ultimi allenamenti out e lontano dai compagni: saranno a disposizione per la sfida di domenica contro il Genoa. Diverso, invece, sembra essere il discorso per Giovanni Di Lorenzo: anche stamattina il terzino ha svolto lavoro di prevenzione in campo, ma sembra comunque non essere a rischio per il match contro i rossoblu.