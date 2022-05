Napoli-Genoa, promozione del club: porta un amico e paghi la metà

Saranno in vendita da domani i biglietti per Napoli-Genoa. In occasione dell’ultimo match casalingo, come informato dal club, il Napoli applicherà,nei settori di tribuna Posillipo e tribuna Nisida, una tariffa speciale. Tutti coloro che acquisteranno un biglietto a tariffa intera avranno la possibilità di acquistarne un secondo ad una tariffa scontata del 50%.

La promozione è attiva nei giorni lunedì 9 e martedì 10 maggio quando si attiverà la vendita online solo ed esclusivamente per i possessori di fidelity card “Fan Stadium Card”.

L'elenco dei prezzi

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 30,00

Distinti anello inferiore € 20,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00