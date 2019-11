LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno stadio semivuoto che risente di troppe divisioni e non accompagna gli azzurri. Così Napoli conosce il primo record in negativo dell'anno: contro ilsono stati 22.947 gli spettatori che hanno deciso di seguire gli azzurri da vicino, prevalentemente in- l'unico settore quasi pieno dello stadio - ma lasciando praticamente scoperto lo stadio tutto intorno.Se si elimina da questo dato il numero di abbonati - circaquelli che hanno sottoscritto la tessera quest'anno - si evince come siano stati pochissimi i napoletani presenti a Fuorigrotta sabato sera.Colpa della settimana dura di proteste, delle critiche alla squadra, anche dello sciopero del tifo presente nei settori popolari. Il dato è il peggiore in questo avvio di stagione al San Paolo , da scongiurare i numeri di un anno fa, quando il record peggiore fu siglato contro il(poco più di 16mila persone).