Napoli-Genoa rinviata alle 18.00. Dopo la positività al coronavirus di Mattia Perin, comunicata questa mattina dal club ligure, la Lega Calcio ha deciso di posticipare la partita di domani alle 18 invece che alle 15.La squadra di Maran è infatti in attesa dei risultati dei tamponi di tutto il gruppo squadra e per questo ha dovuto rinviare la partenza per Napoli, da oggi pomeriggio a domattina. Se tutto il gruppo dovesse risultare negativo, allora si provvederà alla partenza e poi alla gara.