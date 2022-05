Napoli-Genoa, Spalletti punta a superare Gattuso in classifica

Per migliorare il finale di stagione di un anno fa e anche per certificare il podio. Il Napoli di Luciano Spalletti è atteso alle ultime due sfide di campionato, Genoa (al Maradona) e poi Spezia (in trasferta) saranno le avversarie di questo finale incandescente che però agli azzurri lascia un po' di amaro in bocca. c'è da migliorare il dato punti di un anno fa (i 77 punti che non bastarono a Gattuso a centrare la Champions League) per continuare anche il ruolino di marcia degli ultimi anni.

Nelle ultime cinque stagioni, infatti, il Napoli ha sempre fatto benissimo nelle ultime due uscite in campionato con una media di 2,2 punti a partita. Meglio degli azzurri, nello stesso lasso di tempo, hanno fatto solo Roma (2,4 mp) e Milan (2,3 mp) che oggi si gioca ancora lo scudetto contro l'Inter. I nerazzurri si piazzano al 4° posto di questa ideale classifica con 2,1 punti per gara.