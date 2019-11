© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un insolito silenzio all’esterno delle due curve delprima del match col. Un silenzio che parla più di mille cori o proteste. Una calma che precede possibili contestazioni, annunciate dai tifosi nel corso della settimana. Il clima non è dei migliori e la tensione si respira a ogni angolo dello stadio.«Noi protestiamo per i colori che amiamo – dichiarano alcuni supporter – e perché i giocatori non li hanno rispettati. Il loro comportamento ci ha messi tutti in difficoltà e adesso vogliamo trasparenza. L’unico modo per cambiare rotta è fare chiarezza e tornare a vincere in campionato. Restiamo vicini alla nostra squadra, ma allo stesso tempo condanniamo i comportamenti di tutti gli “attori” di questo pessimo spettacolo».