Saranno pochi i tifosi azzurri pronti a occupare le gradinate dello Stadioquesta sera, colpa dei tempi che corrono e dello stato di insoddisfazione di un popolo che si sente tradito dai propri beniamini dopo le ultime vicende., però, sarà un crocevia importantissimo per gli azzurri al termine di una settimana che ha portato in casa Napoli troppi veleni.Per tutti i napoletani che non saranno a Fuorigrotta per seguire da vicino la squadra di Ancelotti sarà trasmessa in esclusiva dai canali, dal momento che la piattaforma di streaming ha l'esclusiva della gara di anticipo del sabato sera in. Chi ha attivato l'abbonamento Sky-Dazn potrà vedere la sfida traazzurri e rossoblu in Tv sul canale 209 del satellite.