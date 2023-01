Napoli, a Genova ospite speciale: Pandev nel ritiro azzurro

Una città che ha conosciuto bene e due squadre che ha conosciuto alla perfezione. Goran Pandev fa visita al Napoli di Luciano Spalletti, l'ex attaccante azzurro ha incontrato in queste ore il gruppo in ritiro a Genova per la gara contro la Sampdoria. Pandev - che ha giocato con la maglia del Genoa - ha posato in foto sui social con l'amico e connazionale Elmas, con Sirigu e Simeone che ha incrociato nello spogliatoio genoano negli anni scorsi e con lo staff medico azzurro presente.