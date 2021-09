Napoli, a Genova senza sorprese: ancora out Mertens e Demme

Ancora fuori Dries Mertens, così come Faouzi Ghoulam e Diego Demme. Nessuna sorpresa per il Napoli già in partenza per Genova: domani sera la sfida alla Sampdoria con gli stessi uomini che avevano viaggiato lunedì a Udine. Confermata la presenza di Meret tra i portieri.

Questo l'elenco:

Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.