Napoli, un altro georgiano per Giuntoli? Occhi su Kvernadze

Il nome di Giorgi Kvernadze sulla lista di mercato del Napoli. Il club azzurro sulle tracce di un altro georgiano, un fantasista offensivo classe 2003 di cui gli scout internazionali dicono già un gran bene: Kvernadze gioca in patria al Telavi FC ed è già nel mirino della nazionale maggiore dopo aver indossato la maglia del suo Paese nelle selezioni giovanili.

Secondo i media georgiani, il calciatore 19enne sarebbe nel mirino del club azzurro che ha già acquistato da quelle parti con l'arrivo in estate di Kvaratskhelia. Kvernadze ha caratteristiche simili a Kvara: gioca sul lato sinistro del campo e fa della fantasia e della qualità le sue migliori qualità in campo. Il suo prezzo è a buon mercato - al momento -: in stagione ha giocato 24 partite con 3 gol e 3 assist.