Le notizie di mercato raramente arrivano dalla bocca di un presidente di un club, ma non è questo il caso di, personaggio sopra le righe conosciuto da molti negli ultimi anni per le cose buone fatte dal suo Getafe. Una squadra che ha lanciato diversi profili interessanti negli ultimi mesi di Liga, prima della sospensione forzata, profili che ora fanno gola a tanti club in giro per l'Europa, compreso il«Il nostro obiettivo è restare nelle prime sei posizioni, poi sarà difficile trattenere alcuni giocatori in un anno così complicato a causa del coronavirus» - ha confessatoa Radio Marca - «Tanti club sono interessati a nostri calciatori, il presidente delad esempio mi chiama ogni tre giorni». Non fa nomi, torres, ma il riferimento chiaro è per Marc Cucurella , il centrocampista spagnolo classe 1998 di proprietà delche ha fatto innamorarenegli scorsi mesi.