Napoli, anche Ghoulam applaude: «Bravi tutti, ora testa a lunedi»

La roboante vittoria contro la Lazio non ha lasciato indifferente nemmeno Faouzi Ghoulam, il terzino del Napoli costretto al riposo dall'infortunio al ginocchio dello scorso marzo che gli impedirà di tornare in campo prima del prossimo anno. L'algerino si è complimentato coi compagni sui social, così come ha fatto Piotr Zielinski: «Bravi ragazzi, ci vediamo» ha scritto il polacco dando appuntamento alla gara col Torino. A festeggiare in rete anche Insigne e Manolas: «Sei troppo forte, fratm» ha scritto il greco al capitano azzurro.