Napoli, Ghoulam: rottura del crociato, si opera oggi a Villa Stuart

Già arrivato a Villa Stuart a Roma Fouzì Ghoulam, che ieri è stato sostituito alla mezzora della gara contro il Bologna per un problema al ginocchio. Questa mattina l'algerino è arrivato in clinica per sottoporsi ai controlli strumentali e valutare l'eventualità di un intervento chirurgico. Dopo gli esami è stata riscontrata la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ghoulam, assisito dal responsabile dello staff medico Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart.

Ghoulam era rientrato dal Covid a Bergamo e poi aveva fatto un ottimo secondo tempo contro il Granada nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Le sue quotazioni erano in netta crescita, ma questo ennesimo infortunio rischia seriamente di fermarlo ancora.

Ultimo aggiornamento: 12:19

