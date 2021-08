Napoli, Ghoulam cuore d'oro: donazione dopo l'incendio nel napoletano

Una settimana fa un vasto incendio ha distrutto una fabbrica del noto marchio "Caffè Aloia" a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, un disastro che deve aver colpito anche Faouzi Ghoulam: il terzino del Napoli, infatti, ha partecipato alla raccolta fondi indetta dai proprietari della fabbrica ormai distrutta, donando alla causa duemila euro. Non una novità per l'azzurro: da sempre, infatti, Ghoulam si è reso protagonista di gesti di solidarietà da quando gioca in città.

