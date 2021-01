Una raccolta fondi per aiutare Rosanna, una bambina napoletana di sedici mesi affetta da una forma grave di atrofia muscolare spinale, la SMA, nella sua forma più grave. Alla raccolta creata in rete dal papà Luigi - e che si pone l'obiettivo importante di 2 milioni di euro, cifra che consentirebbe alla bambina di accedere alla terapia salva-vita già sperimentata tra Italia e America - hanno partecipato tanti personaggi noti, calciatori come Ezequiel Lavezzi o Faouzi Ghoulam.

L'ex azzurro argentino ha ricondiviso l'appello per Rosanna dai suoi canali social, lo stesso ha fatto anche Ghoulam: il terzino napoletano ha donato alla causa della bambina 4mila euro, invitando anche i suoi followers alla raccolta. Ha partecipato con una cifra importante anche Daniele Verde, l'esterno napoletano in forza allo Spezia che oggi sarà in campo a Napoli.

