Quale futuro per Faouzi Ghoulam ? Non è stato un avvio di campionato facile per lui che ha visto il campo col contagocce, ma lo stato fisico sembra migliorare e la nuova gestionein azzurro potrebbe tornare a regalargli maggiori chances sul terreno di gioco già dopo la sosta natalizia.Intanto non è così impossibile pensare ad un suo addio alnelle prossime settimane: sul laterale algerino ci sono gli occhi della Ligue 1 con il Marsiglia che lo ha seguito negli ultimi tempi, così come quelli del club turco delche ha bisogno di un terzino e scommetterebbe volentieri si Faouzi nei prossimi mesi, anche in prestito.