Napoli, Ghoulam conta i giorni: «Piano piano verso il rientro»

È tornato protagonista - un po' a sorpresa - in questo ritiro di Castel di Sangro, già aggregato al gruppo di compagni azzurri alternando qualche allenamento individuale. Faouzi Ghoulam vuole essere pronto per la nuova stagione: dopo l'ennesimo recupero lampo, l'algerino vuole far parte stabilmente della rosa napoletana a disposizione di Spalletti e sui social conta i giorni al rientro: «Piano piano».

