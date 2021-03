Faouzi Ghoulam torna a prendersi la scena con la maglia del Napoli. La bella prestazione della scorsa domenica contro il Benevento ha riportato in auge il terzino algerino che è anche stato il migliore nel suo ruolo dell'ultimo turno di Serie A in base ai dati raccolti sul nostro campionato da SofaScore, app di aggiornamento in diretta di risultati sportivi la cui media voto è generata da un algoritmo che valuta in live le prestazioni di ogni giocatore sulla base degli eventi della partita.

🇮🇹 | Team of the Week

Our latest Serie A TOTW is in! 👇

Inter's strong display against Genoa (3:0) means they're the team with the most players in our XI, while Bologna's goalkeeper Łukasz Skorupski is our Player of the Week following his brilliant performance against Lazio! 💫 pic.twitter.com/RDu9XiayIn

— SofaScore (@SofaScoreINT) March 1, 2021