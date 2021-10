Ghoulam torna 210 giorni dopo: da Rino a Spalletti, il "suo" nuovo Napoli

Sono passati 210 giorni da quel 7 marzo di otto mesi fa. Giorni pesanti da sopportare per Faouzi Ghoulam, uno che gli ultimi quattro anni li ha vissuti più in infermeria che in campo. «Ghoulam sarà convocato, se lo porto con noi vuol dire che sta bene», le parole sono di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che oggi, in conferenza stampa per presentare la sfida alla Fiorentina di domani pomeriggio al Franchi, ha confermato la presenza - almeno in panchina - del terzino algerino alla prima convocazione dell'anno.

Aveva lasciato il Napoli di Rino Gattuso in netta ripresa, una squadra che avrebbe poi concluso alla grande la stagione eccetto per il passo falso finale contro il Verona. Oggi Ghoulam ritrova un Napoli in mano a Spalletti e primo in classifica dopo sei giornate di campionato. Ad annunciarlo ci aveva pensato anche il Prof Mariani, lo specialista che lo ha curato tante volte negli ultimi anni e che aveva confermato il suo stato di forma in settimana: «Clinicamente è guarito, ma sarà il Napoli a decidere quando sarà pronto a rientrare in campo». Detto fatto.

Il calvario di Faouzi è cominciato nel 2017/18 con la rottura in pochi mesi del primo crociato e poi della rotula del ginocchio destro. Un ko che avrebbe messo al tappeto chiunque ma non Ghoulam, tra i veterani dello spogliatoio azzurro, una delle personalità più influenti all'interno del gruppo Napoli. I nuovi problemi al ginocchio del 2018/19, le difficoltà muscolari dell'anno successivo e il coronavirus dello scorso anno, prima dell'ennesimo crociato da curare, stavolta al ginocchio sinistro. «Se non abbiamo investito su un terzino sinistro è anche perché aspettavamo il suo rientro» ha detto Spalletti a più riprese. Domani, ancora una volta, Faouzi Ghoulam terrà fede alla speranza di tutti.