Napoli, è già asta per Osimhen: «Il Chelsea vuole superare lo United»

Non si ferma più la dirigenza del Chelsea e dopo il super mercato di questo inverno - Enzo Fernandez acquisto da 120 milioni, l'esempio più calzante - ora gli inglesi già stanno pensando all'estate. E a Victor Osimhen: secondo The Mirror il nigeriano è nelle idee dei Blues, che possono e vogliono scalzare la concorrenza con una offerta economica monstre, pronti anche a superare le cifre viste fin qui sul mercato.

Due i fattori che spingono Todd Boehly a puntare forte su Osimhen in estate: il canale di mercato privilegiato fin qui con il Napoli, riaperto in estate per l'arrivo di Koulibaly e Londra ma già presente con l'affare Jorginho qualche anno fa, e le potenzialità del nigeriano che arriverebbe in un reparto d'attacco super ma pronto a lasciar andare tanti calciatori in eccesso. In Inghilterra sembra lo United, però, la squadra più vicina a Osimhen in vista del prossimo mercato.