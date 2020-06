LEGGI ANCHE

Tutti al lavoro. Ma tutti per davvero. Ildi Gennaro Gattuso , a poche ore dalla vittoria del Bentegodi contro il, si ritrova già in campo a Castel volturno. Nella testa dell'allenatore azzurro - che ha a disposizione tutto il gruppo - la sfida di domenica contro la, ulteriore passo per testare le abilità e la crescita di questo nuovo Napoli.Al centro tecnico lavoro anche per Kostas Manolas , i due assenti dell'ultima convocazione per Verona che sembrano sempre più certi del recupero e potranno dare una mano nelle prossime settimane. Squadra divisa in due gruppi: quelli che sono andati in campo dall'inizio a Verona, hanno svolto lavoro di scarico in palestra, per gli altri riscaldamento a secco, lavoro aerobico con allunghi e di seguito seduta tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto.