Napoli, giallo pesante a Manolas: il greco salta la sfida contro il Torino

Il Napoli vince, anzi stravince contro la Lazio al Maradona, avvicina la Champions League ma ha già la testa alla prossima gara. Gli azzurri saranno impegnati nel posticipo del prossimo turno, contro il Torino il prossimo lunedì alle 18.30.

Una partita che si giocherà senza Kostas Manolas: il difensore greco, tra i migliori in campo questa sera e anche vittima di un brutto scontro di gioco contro Immobile, è stato ammonito per un intervento in ritardo su Lazzari nel primo tempo e ha raggiunto il limite massimo di ammonizioni, così da dover scontare la squalifica nel prossimo turno.