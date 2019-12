LEGGI ANCHE

«Il desiderio è la chiave della motivazione, ma è l'impegno deciso nel perseguire accanitamente il proprio obiettivo, un impegno alla perfezione, che ti permetterà di raggiungere il successo desiderato». Con questa citazione di Gianluca Gaetano prova a spronare i suoi in un momento difficile, con ilin ritiro dopo la sconfitta contro il Bologna.Il giovane azzurro, ancora a secco di minuti in questa stagione, spera di poter avere qualche occasione in campo prima di Natale. In caso contrario, il Napoli potrebbe decidere di mandarlo in prestito almeno fino a fine anno in Serie A o in B.