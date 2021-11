Napoli, che gioie sotto la pioggia: 1-0 al Lecce e 2° posto in classifica

Un urlo di gioia quello arrivato al 90° minuti al Campo Sportivo di Cercola dove il Napoli Primavera di Frustalupi ha battuto anche il Lecce di misura regalandosi un weekend da protagonista. Gli azzurri battono i pugliesi con un gol di D'Agostino un attimo prima dell'intervallo e si chiudono nel finale, rischiando tanto e ringraziando il portiere Idasiak, ma portando a casa una vittoria pesantissima anche per la classifica: con questo successo, infatti, il Napoli Primavera è momentaneamente al secondo posto in classifica, secondi solo alla Roma in attesa che si completi tutto il turno del finesettimana.

