Napoli, ora due giorni di stop: gli azzurri al lavoro mercoledì

La pausa per le nazionali ferma anche il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, reduci dalla bella quanto importante vittoria contro il Genoa, beneficeranno di due giorni di stop per ricaricare le pile, oltre a quello che l'allenatore toscano concederà il prossimo weekend.

Gli azzurri non impegnati con le nazionali (sono dieci i calciatori del Napoli in giro per l'Europa) si ritroveranno con Spalletti mercoledì al Konami Center per dare il via ai lavori in vista del match contro la Juventus, in programma dopo la pausa.