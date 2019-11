LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il non esaltante match contro ildi ieri sera al San Paolo, il Napoli osserverà due giorni di riposo concessi all'intero gruppo azzurro. I non convocati in nazionale potranno così godere di due giorni di relax lontani dal campo e dalle critiche piovute sulla squadra nell'ultimo periodo.Come informa anche il sito ufficiale del club, la preparazione degli azzurri riprenderà martedì nuovamente al centro tecnico di Castel Volturno. Il campionato riprenderà sabato 23 novembre con la delicata sfida in trasferta a San Siro, 13esima giornata in programma, mentre la Champions ripartirà il 27 novembre con la sfida ad Anfield contro il Liverpool