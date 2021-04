Napoli, i giovani non hanno spazio: azzurri al terzultimo posto in Italia

Interessante studio prodotto dal Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) in questa nuova settimana. L'ente internazionale ha calcolato lo spazio concesso dai club di tutta Europa ai giovani - considerando per "giovani" i calciatori Under 21 - e dai dati forniti viene fuori che solo pochi club in Italia sembrano essere al passo con i nuovi talenti.

Al primo posto c'è infatti il Verona, la squadra di Juric che concede l'11,7% dei minuti delle gare casalinghe (il dato preso in considerazione dal Cies) in questa stagione. Ben lontano dagli standard europei - in Germania e Francia si va oltre il 40% - ma anche dal Napoli di Gennaro Gattuso: gli azzurri sono al terzultimo posto in Italia della speciale classifica, avendo concesso all'unico Under 21 presente (l'attaccante Cioffi) solo lo 0,1% del tempo. Dietro gli azzurri solo l'Inter e la Lazio.