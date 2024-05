Ufficiale, Giovanni Manna nuovo direttore sportivo del Napoli

«La SSCN è lieta di comunicare l’inserimento nel proprio organico del Direttore Giovanni Manna cui è affidata la conduzione e la responsabilità dell’area sportiva».

Con questo stringato comunicato il Napoli ufficializza l'arrivo di giovanni Manna, il nuovo direttore sportivo che arriva dalla Juventus per raccogliere l'eredità di Mauro Meluso, che era arrivato un anno fa al posto di Cristiano Giuntoli.

Gli esordi in Romagna, figlio della Campania (è nato a Vallo della Lucania nel 1988), il pallone come obiettivo e la Juve come trampolino di lancio.

L'ex dirigente bianconero, braccio destro di Cristiano Giuntoli dalla scorsa estate, ha fatto il percorso inverso rispetto al dirigente toscano.