Napoli, giovedì nero per Lobotka e Zielinski: «Ma qualcosa da salvare»

La Polonia di Piotr Zielinski sconfitta in Nations League dall'Olanda (0-2), ma il centrocampista del Napoli prova a cercare il bicchiere mezzo pieno. «Penso che il risultato sia troppo pesante, abbiamo fatto bene in alcuni momenti del match e subito il raddoppio nel nostro momento migliore. Ma abbiamo giocato, creato, dimostrato di avere un’idea di gioco ma ci è mancato l’ultimo passaggio» ha spiegato dopo la partita. «L’Olanda è un avversario forte e quindi complimenti a loro, ci hanno messo in difficoltà con tanta qualità ma noi li abbiamo affrontati a testa alta».

Per la Polonia, solo 4 punti in classifica prima dell'ultima sfida del suo girone. «Sicuramente potremo portare a casa qualcosa di positivo da questa sconfitta e prepararci al meglio per il Galles, per poter sfruttare meglio le occasioni». Zielinski ha giocato quasi tutto il match, sostituito a pochi minuti dal 90'. L'Intera gara, invece, è stata giocata da Lobotka, titolare con la Slovacchia di Calzona nella sconfitta 1-2 contro l'Azerbaigian.