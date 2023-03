Difficile trovare in giro chi ha cambiato di più. E infatti, nessuna squadra in Serie A ha segnato così tanti rigori con calciatori diversi. La democrazia napoletana non è imposta dall'alto, nasce dal basso e si propaga dagli spogliatoi fino in campo. L'ultimo esempio è il destro di Zielinski: «Piotr l'ha calciato perché l'hanno deciso i calciatori, nel nostro spogliatoio c'è democrazia. E se i scelgono di fare diversamente dalle indicazioni che avrebbero a me va bene, resto tranquillo» ha detto Spalletti ieri in conferenza spiegando la genesi di una gerarchia che gerarchia poi non è.



«In allenamento ora tutti si fermano a tirare» ha spiegato. I rigori, in realtà, si allenavano anche prima, ma a cambiare è stata la voglia di non sbagliare più. Perché tra le pieghe di una stagione bellissima come questa ci sono i dettagli: e i rigori sono un dettaglio enorme. Soprattutto per una squadra offensiva come il Napoli, votata all'attacco, pronta nelle aree avversarie. «Piotr si è preso il rigore, ha chiesto di batterlo ed è stato giusto farglielo tirare. E poi gli avevano dato fastidio i rigori precedenti. È bello vederli collaborare in campo, partecipano tutti». Tutto facile.

Gli errori in stagione non sono tanti e non hanno nemmeno inciso. Ma restano un neo che il Napoli sta provando a nascondere, magari a cancellare. Anzi, lo sbaglio sembra fare persino bene alla cabala: in tutte le partite in cui gli azzurri hanno fallito i quattro tiri dal dischetto, poi è sempre arrivata la vittoria, sia in Champions che in campionato. Politano resta ad oggi il migliore sulla carta: quattro tentativi e un solo errore, con una percentuale del 75% dagli undici metri. Zielinski si è rimesso in carreggiata proprio mercoledì contro l'Eintracht Francoforte, ma fa tutto in Europa: ha segnato ai tedeschi e al Liverpool nella prima gara di Champions di quest'anno, sbagliando a Glasgow contro i Rangers la sua occasione (66,7%). Lozano e Elmas, invece, non hanno mai sbagliato: un tentativo e un gol. Il Chucky si è preso il primo rigore con la maglia azzurra contro l'Empoli, il centrocampista macedone ha fatto lo stesso a Genova, contro la Sampdoria a gennaio: un rigore pesante, nel finale di gara e dopo l'errore di inizio gara dal dischetto del compagno Politano.



Proprio in casa della Sampdoria, Spalletti aveva vuotato il sacco: «Il rigorista è Kvara» aveva detto per la prima volta durante la stagione. Aggiungendo, però: «Ma se qualcuno se la sente, va bene». Un colpo al cerchio e uno alla botte. Il georgiano non è mai stato predatore dal dischetto, non si tira indietro ma non è specialista. Il primo rigore tra i professionisti l'ha tirato solo lo scorso anno con il Rubin Kazan in campionato e non era andato bene. Errore e sconfitta contro il Novgorod. Si è ritrovato con la Dinamo Batumi (1/1), poi in nazionale (2/2) e con il Napoli tra Champions e Serie A. Nell'andata con l'Eintracht, però, era arrivato il primo errore. E non ci ha più riprovato fin qui.



Ci aveva pensato il compagno Osimhen a rialzargli la testa a Francoforte, con un gesto diventato subito virale. Lui, il nigeriano, sa bene cosa significhi sbagliare dal dischetto: un tiro e un errore nella sua stagione, contro il Liverpool. Anche Victor si impegna a fine allenamento: qualcuno finisce dentro, altri magari in alto. Ma a lui, per ora, cambia poco: è un bomber di istinto, di fame e rapidità. 23 gol fin qui senza nemmeno un rigore. Magari ci riproverà, perché per affermarti top player devi saper fare proprio tutto, ma per ora i compagni gli coprono le spalle in una splendida democrazia tutta napoletana e lui può continuare a segnare anche senza quegli undici metri.