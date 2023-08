Napoli, Zerbin chiede calma: «Preparazione dura, vincere non è facile»

«Fa sempre piacere vincere alla fine, non è stato facile soprattutto all'inizio perché loro sono una buonissima squadra» dice Alessio Zerbin, ieri protagonista dal primo minuto in campo durante Napoli-Girona.

«Hanno palleggiato bene e noi abbiamo fatto un po' di fatica a uscire, ma dopo i primi minuti siamo venuti fuori bene e abbiamo preso le misure, poi per il resto della partita abbiamo messo in campo una buona prestazione che potevamo vincere prima. Non è neanche facile, siamo in una fase di preparazione abbastanza dura e dobbiamo continuare così a lavorare» ha concluso l'esterno di Garcia.