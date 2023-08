Napoli-Girona, Anguissa «nudo» per i tifosi

Il finale di partita contro il Girona se lo prende tutto Zambo Anguissa: il centrocampista del Napoli si intrattiene in campo con Rudi Garcia e poi avvicina i tifosi che erano rimasti in Curva per aspettare regali dai calciatori azzurri. Anguissa si è denudato quasi del tutto, restando in mutande e regalando ai napoletani presenti maglia, pantaloncini e pure le scarpette indossate in campo. Poi ha lasciato il campo insieme con l'allenatore francese che ha assistito alla scena da vicino divertito.