Demme, Gaetano e Mario Rui sono ancora alle prese con i guai fisici. Per il resto, con il Girona, nella quarta amichevole dell'era Garcia, il francese farà davvero la prima prova generale in vista dell'esordio in campionato. Perché ci sarà Lobotka come faro in regia e, almeno in partenza, il francese si affiderà al tradizionale 4-3-3. I tempi di recupero del terzino sinistro, che continua a fare riabilitazione in palestra per conto suo, non sono particolarmente lunghi: almeno altri sette giorni di stop. Intanto, una botta al ginocchio ha messo ko Zielinski. Solo stamane si capirà se potrà essere disponibile.

Il Girona è stato sparring partner anche l'estate scorsa e finì 3-1. Anche per oggi è previsto uno stadio con la presenza di almeno 6 mila spettatori. Non l'invasione del weekend scorso, ma in ogni caso una cornice di tutto rispetto. Ieri il sindaco Angelo Caruso ha tenuto con i delegati della prefettura un vertice per portare a 7.500 la capienza del delizioso impianto Patini. Il via libera è arrivato. All'allenamento di ieri c'era l'intero stato generale del Napoli, con il solito De Laurentiis sempre a bordo campo.