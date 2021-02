Una gara importante dopo giorni difficili, da condividere con l’ansia da covid cresciuta nel ritiro del Napoli. Cristiano Giuntoli spiega il momento azzurro: «Le gare sono tutte importanti, veniamo da un periodo terrificante. Ho visto l’Atalanta e la Juve oggi, erano sulle gambe. Le squadre che sono andate avanti devono fare di necessità virtù» ha detto il direttore azzurro.

«Stasera è una partita che vale tanto, con tante assenze per noi ma dovremo affrontarla al meglio. È un anno particolare, il covid ci toglie giocatori che si aggiungono ad altre assenze» ha detto a proposito delle positività di Koulibaly e Ghoulam. «Grazie al nostro staff ci siamo subito adoperati ieri sera per i tamponi con grande sacrificio, siamo in pochi ma daremo il massimo. Sono qui da tanto tempo, ho ancora tanti anni di contratto e ho un ottimo rapporto con la società, quindi non vedo perché parlare del mio futuro».

