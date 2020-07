LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Protagonista annunciato del match del San Paolo contro il Milan anche Gennaro Gattuso , allenatore delche ritrova il suo passato rossonero in una notte: «Rino vive sempre la partita a mille, contro la sua ex squadra sicuramente sarà molto emozionato» ha detto. «Siamo molto contenti degli ultimi mesi, non pensavamo di tornare subito ai livelli degli ultimi anni».Occasione giusta anche per parlare di mercato. «Il rinnovo di? Non ci sono problemi né per noi né per lui. Vuole restare e noi vogliamo tenerlo» ha ammesso il direttore sportivo azzurro. Una partenza annunciata potrebbe essere invece quella di José Callejon . «Ma lui sa che questa è casa sua, deciderà lui cosa fare a fine stagione».