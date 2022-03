Napoli, un fiocco tutto azzurro: il ds Giuntoli diventa papà

Un nuovo azzurro in casa Napoli. Stavolta a diventare papà è Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club di Aurelio De Laurentiis, a cui il Napoli ha voluto fare gli auguri con un messaggio via social: «Fiocco azzurro in casa Napoli! La famiglia De Laurentiis e tutta la SSC Napoli rivolgono a Cristiano Giuntoli ed Elena Rossi un affettuoso augurio per la nascita di Alessandro» si legge dal tweet.

LEGGI ANCHE Napoli, c'è Tameze sulla lista: possibile investimento a fine anno