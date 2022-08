Napoli, Giuntoli non libera Fabian: «Ancora in alto mare con il Psg»

Pronto all’esordio stagionale in casa il Napoli, e pronto anche all’esordio stagionale anche Cristiano Giuntoli, protagonista di questa estate di mercato azzurra: «Per Raspadori c'è stata una trattativa lunga ma che per fortuna si è chiusa bene, dobbiamo ringraziare il Presidente. Il suo arrivo permette a Spalletti di avere più alternative tattiche» ha detto ai microfoni di Dazn il dirigente toscano prima del match «Fabian non c'è perché è sul mercato, c'è l'interesse del Psg ma siamo ancora molto distanti e in alto mare. Siamo competitivi anche se andrà via. Poi pensiamo ai portieri che abbiamo, ne abbiamo due e molto bravi».

E ai microfoni di Dazn ha parlato prima del fischio d’inizio anche Matteo Politano, oggi ancora una volta in panchina almeno dall’inizio del match: «C’è ancora da lavorare, in tanti sono arrivati solo da pochi giorni quindi bisogna lavorare. Raspadori? Ci ho già parlato, è una grande persona e deve pensare a divertirsi. Poi ha grandi qualità, quindi deve solo dimostrare quello che sa fare».