«Sognare non è vietato, cercheremo di fare il massimo e con un pizzico di fortuna potremmo passare il turno». Cristiano Giuntoli indica la strada è ai microfoni di Sportmediaset fa il punto sull'estate azzurra. «Osimhen? Ha sempre voglia di attaccare la linea avversaria ed aiuta la squadra in fase di non possesso, aggredisce e lavora per la squadra. Con Victor abbiamo un attaccante diverso da quelli attualmente in rosa».Estate di nuovi volti ma anche di rinnovi. «Stiamo discutendo con tanti calciatori come Zielinski, Maksimovic, Mario Rui, Di Lorenzo, Elmas e Insigne» - ha detto il ds azzurro - «speriamo di rinnovare a breve e di patrimonializzare tanti giovani per il futuro. Per Lorenzo mancano ancora due anni di contratto ci sarà modo di parlarne».