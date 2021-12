Napoli, Giuntoli spiega il mercato: «Dopo Manolas? Un'occasione»

La sorpresa di Milan-Napoli sarà Andrea Petagna, l'attaccante azzurro che partirà da titolare a San Siro questa sera, nella sfida a distanza con Zlatan Ibrahimovic. «Ibra è tra i più forti di tutti i tempi, ho avuto l’occasione di fare qualche allenamento con lui quando ero al Milan e ne sono onorato ma non posso pensarci, dobbiamo concentrarci sulla partita che è complicata» - ha detto l'attaccante del Napoli - «Il Vesuvio dentro? Sì, lo dobbiamo avere per fare felici i nostri tifosi».

E di lui ha parlato anche Cristiano Giuntoli: «La speranza è che Petagna possa fare una grande prestazione, ci sta dando una grande mano ma Spalletti è bravo a sfruttare la panchina» ha detto. «Cessione Manolas? Lo abbiamo recuperato per la gara di Leicester ma ha avuto molti problemi fisici. Gli abbiamo dato il via libera, abbiamo trovato subito l'accordo. Sapevamo che non avrebbe più giocato con noi. Cercheremo di cogliere qualche occasione ghiotta, poi a fine mercato vedremo cosa accadrà. Coppa d'Africa? L'importante è che si facciano le cose con criterio. Se non dovesse disputarsi saremmo solo felici».