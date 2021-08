Giuntoli non chiude il mercato: «Mancano ancora due giorni...»

La vittoria contro il Venezia è già il passato. Il Napoli incontra stasera un Genoa arrabbiato dopo il ko contro l’Inter dell’esordio e non può fare passi falsi prima della sosta per le nazionali. «Siamo fiduciosi perché la squadra è rimasta intatta rispetto allo scorso anno. Spalletti può darci qualcosa in più, ma siamo soddisfatti» le parole del diesse Cristano Giuntoli. «Il mercato è chiuso? Chiude fra due giorni, ma sul rinnovo di Insigne non ci sono novità».

Non sarà titolare stasera ma potrà essere un protagonista della stagione anche Amir Rrahmani: «Spalletti ci chiede sempre di palleggiare e costruire gioco già quando la palla è tra i piedi di un centrale difensivo. È un suo diktat e lo stiamo provando sin dai primi giorni del ritiro estivo a Dimaro», ha detto a Dazn.