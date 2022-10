Napoli, Giuntoli rasserena tutti: «Non penso ad altre proposte»

Torna a parlare Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri alla ribalta così come la squadra di Luciano Spalletti: «Siamo molto orgogliosi perché per molti anni siamo stati sottovaluti come calcio italiano e invece penso che noi sappiamo fare, pensare e attuare calcio. Le risorse negli ultimi anni sono quelle che sono, ma torneremo alla grande e siamo orgogliosi» ha detto il direttore sportivo azzurro prima della sfida contro l'Ajax al Maradona.

«È una gara importante perché ci permetterebbe di qualificarci e paradossalmente poi gestire un po' le forze. Sarà una gara diversa rispetto all'andata» ha avvertito il dirigente napoletano «Futuro? Sto benissimo a Napoli, ho due anni di contratto e sono legato al club e a De Laurentiis. Al momento non penso ad altre proposte. Questo Napoli mi piace perché ha fame e ambizione».