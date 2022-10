Giuntoli non cade nella trappola: «Non rispondiamo a Mourinho»

Le frasi "provocatorie" di José Mourinho sono una trappola, un tranello in cui il Napoli però non sembra cadere, almeno prima di entrare in campo: «Noi non rispondiamo, pensiamo a noi stessi e a fare risultato. Il cammino è molto lungo e in questo momento non possiamo rispondere a nessuno, dobbiamo solo continuare a crescere» ha detto Cristiano Giuntoli.

Il direttore sportivo ha parlato a Dazn prima di Roma-Napoli. «La Serie A è un campionato lungo e difficile, ogni partita bisogna sudare per vincere. Oggi affrontiamo una grande squadra ma con un grande ambiente alle nostre spalle. Sappiamo di affrontare un big match ma il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso: siamo appena all’inizio, c’è ancora tanta strada da fare».