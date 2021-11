Giuntoli, Osimhen sta già meglio: «E il mercato dipende da Ghoulam»

«Sarà una gara difficile soprattutto per l’atmosfera» dice Cristiano Giuntoli, direttore sposrivo azzurro che ha parlato a Sky: «Mertens non si discute, Petagna già ci ha fatto fare l'anno scorso dei punti che non avremmo fatto, l'obiettivo è far giocare entrambi e poi averli al meglio quando ci sarà la Coppa d'Africa e Osimhen non ci sarà. Victor sta già meglio, oggi si è allenato, lo valuteremo domani. Mercato di gennaio? Dobbiamo avere delle risposte da Ghoulam che sta sempre meglio, dobbiamo valutare Zanoli, crediamo di andare avanti così ma ci sono sempre tante situazioni che vengono fuori, vediamo se possiamo coglierle oppure no».

«Siamo obbligati a vincere, vogliamo arrivare primi in classifica e quindi ci servono i tre punti» il pensiero rimarcato a Sky anche da Matteo Politano. «Abbiamo tanti giocatori forti e chi gioca farà bene. Il Legia è un’ottima squadra, in Europa hanno fatto sempre bene e all’andata anche a Napoli ci hanno messo in difficoltà. Ha fisicità e pressa molto alto».