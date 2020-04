LEGGI ANCHE

Il nome nuovo nella lista di Cristiano Giuntoli è quello di, l’attaccante colombiano del Real Saragozza - in prestito dal Watford - che ha attirato le attenzioni quest’anno dopo un gran campionato con la maglia del club spagnolo. Dopo 17 reti all’attivo, il colombiano che porta un nome importante ha scatenato le mire di tanti club al piano superiore della Liga:, Betis e Getafe sono stati i primi ad interessarsi a lui in attesa del finale di stagione.Alla lista delle squadre interessate, però, si aggiunge anche il, insieme cone Lazio che nelle ultime settimane avrebbero preso informazioni con l’entourage del calciatore, secondo quanto riportato da Periodico de Aragon. Al momento non sarebbero ancora arrivate offerte ufficiali né al suo staff né al Watford che ne detiene il cartellino e che potrebbe riportarlo in Inghilterra a fine stagione.