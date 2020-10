LEGGI ANCHE

Continuano le cessioni di alleggerimento in casa, anche per i più giovani della squadra. Il terzino classe 2000 Karim Zedadka è stato ceduto in queste ore dal club azzurro allacon la formula del prestito. Per il calciatore franco-algerino, che ha scelto la nazionale nordafricana proprio negli ultimi mesi, ci sarà così l’opportunità di mettersi in mostra in un campionato professionistico come quello della Serie C restando in Campania.era arrivato in azzurro dalnel 2018, diventando subito un punto di firerimento per la Primavera del. Ha collezionato in questi due anni oltre quaranta presenze tra campionato e Youth League con gli azzurri, con anche quattro convocazioni in prima squadra con la gestione Ancelotti due anni fa.