Il Napoli taglia la rosa dei difensori a disposizione di Gennaro Gattuso, Sebastianoè stato ceduto al. Il difensore pugliese va in Calabria per cercare spazio e continuità, visto che l'arrivo di Rrahmani in azzurro lo aveva fatto scivolare nelle gerarchie.Il contratto diè stato depositato in Lega in queste ore, il centrale azzurro si sposta in Calabria in prestito secco e farà ritorno a Napoli a fine stagione. È la terza esperienza in prestito per Luperto dopo Pro Vercelli e Empoli.