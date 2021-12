Giuntoli sui tamponi e il Leicester: «Accettiamo la loro decisione»

«Mi auguro di vedere il Napoli visto di recente nonostante qualche mancata vittoria, stasera speriamo di portare a casa anche i tre punti». Cristiano Giuntoli parla prima del fischio d'inizio contro il Leicester e spera in una serata indimenticabile. «Tamponi Leicester? Accettiamo la loro decisione di non ripeterli e ci concentriamo sul campo».

Tra un mese, però, ricomincia anche il mercato. «Abbiamo tantissime assenze, rinforzarla in vista del rientro degli altri non ha senso. Siamo contenti di Malcuit, Lobotka, del rientro di Mertens. Il mister ha trovato dei nuovi titolari e su di loro dobbiamo contare adesso. Recupero di Osimhen? Lo diranno i medici, sta molto meglio e sta già lavorando in campo, vedremo strada facendo».