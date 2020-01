LEGGI ANCHE

Lobotka sì, ma anche. Cristiano Giuntoli prova il doppio colpo con il Verona, portando così a casa sia il centrocampista arrivato da Brugge che il difensore, anche lui sulla lista degli azzurri per il prossimo anno.Dopo le offensive dell'Inter - che tenta Amrabat per il prossimo anno - il ds azzurro vuole anticipare la concorrenza con un'operazione da 35 milioni. Come confermato da Sky Sport,sarà a Milano per incontrare gli agenti del calciatore (dopo aver già ricevuto il sì del Verona) ed inaugurare così il mercato invernale azzurro.