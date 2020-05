Napoli, gli azzurri sono negativi al tampone. Si attende solo l'esito di Kernezis

LEGGI ANCHE

Sono tutti negativi i tamponi per ildei calciatori del. Lo si apprende da fonti qualificate del club azzurro. Il primo ciclo di tamponi si è concluso per tutti tranne che per, il cui tampone non è stato analizzato oggi per problemi tecnici e lo sarà domani. Da domani tutti i giocatori eseguiranno un secondo ciclo di tamponi per avere la certezza della loro negatività. Il Napoli ha pianificato il ritorno a Castel Volturno per gli allenamenti tra sabato e domenica, una volta ottenuti tutti i risultati. In questi mesi di pandemia, nessun giocatore del Napoli è stato positivo. Aisono stati sottoposti anche tutti i dirigenti e gli addetti che avranno contatti con i calciatori nelle prossime settimane.